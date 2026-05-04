Trevelin: Inauguran muestra y presentan libro sobre la cultura galesa

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través del Museo Regional, acompañó la inauguración de una muestra fotográfica y la presentación del libro “Aún estamos aquí: Los galeses en la Patagonia Argentina. Un siglo y medio de historia”. La actividad contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de asociaciones galesas y una destacada comitiva académica de Italia y de diversas universidades nacionales.

El evento principal se centró en la exposición de imágenes del fotógrafo Marcos Zimmermann, las cuales retratan la vigencia de la cultura galesa en la zona. Durante el acto, Silvina Garzonio, presidenta de la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn y encargada de presentar el libro, resaltó la relevancia del intercambio cultural que se vive en el Pueblo del Molino.

“En Trevelin se da una hermosa unión entre culturas”, expresó Garzonio durante el brindis inaugural, haciendo hincapié en los lazos que conectan a las distintas identidades que conforman la comunidad.

La jornada también incluyó la participación de referentes del sector vitivinícola local, como Sergio y Emmanuel Rodríguez de Viñas del Nant y Fall, quienes acompañaron al contingente italiano en una recorrida histórica por el museo. Desde el ejecutivo municipal se subrayó la importancia de estos espacios para fortalecer el carácter multicultural de la localidad. La muestra permanecerá abierta al público en las instalaciones del Museo Regional para residentes y turistas.

EBW