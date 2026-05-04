Chubut promocionó sus destinos en el Gran Premio de la República Argentina

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Casa del Chubut, formó parte del Gran Premio de la República Argentina. El evento se desarrolló en el marco del 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la delegación provincial llevó adelante una destacada acción promocional con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como destino turístico a nivel nacional.

Durante la jornada, la provincia hizo entrega de la Copa Chubut Turismo en una de las carreras principales, lo que permitió consolidar su presencia institucional y generar visibilidad ante un público masivo. Los ganadores de la competencia recibieron productos con el sello de distinción Origen Chubut, pertenecientes a diversos emprendedores como Cocodriz, Bolsa Red, Piqui gin, Pino y Lana, Viñas de Nant y Fall, Contracorriente, Bardas Al Sur, Coslett Wine y Alas hilados y tejidos. Además, se otorgaron pases para el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, avistajes de ballenas de Hydrosport Avistajes y premios de la Agencia Punta Tombo Turismo.

En el predio se montó un stand promocional donde se difundieron los principales atractivos de la provincia, poniendo énfasis en los paisajes naturales y las experiencias únicas que ofrece la región durante todo el año. Como parte de las actividades, se realizaron degustaciones de productos de Il Monde del Chá Tea Blends y de Abalauquen Dulces, destacando la identidad y calidad de la producción local ante los visitantes.

Para completar la propuesta, se desarrollaron juegos y activaciones destinadas a familias, generando una experiencia interactiva que permitió acercar la oferta turística a nuevos públicos. De esta manera, Chubut continúa consolidando su estrategia de promoción en eventos de relevancia nacional, mediante un trabajo articulado entre organismos públicos para impulsar el turismo y el desarrollo económico provincial.

EBW