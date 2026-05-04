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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Creaban "inversiones en cripto" y estafaban a vecinos de Chubut y de todo el país

Esta semana hubo 21 allanamientos en Buenos Aires. Secuestraron más de 250 mil dólares, criptoactivos, vehículos y dispositivos electrónicos.
Por Redacción Red43

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Una organización dedicada a estafas virtuales mediante inversiones en criptomonedas y sociedades ficticias fue desarticulada esta semana tras un megaoperativo con 21 allanamientos en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut.

 

El procedimiento incluyó operativos simultáneos en Capital Federal y distintas localidades bonaerenses, con el secuestro de más de 250.000 dólares —172.000 en efectivo y otros 80.000 en criptoactivos—, además de seis millones de pesos, vehículos, notebooks, celulares, discos rígidos y documentación vinculada a maniobras financieras.

 

La investigación fue encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, a cargo del fiscal general Fernando Rivarola, en articulación con la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad y autoridades judiciales de distintas jurisdicciones.}

 

La causa, precisamente, se originó tras una denuncia presentada por una damnificada de Puerto Madryn, quien invirtió más de 100 millones de pesos en una supuesta plataforma financiera. Durante un primer período recibió aparentes ganancias, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca fue devuelto.

 

A partir de allí, los investigadores reconstruyeron el mecanismo de la organización, que operaba bajo una fachada académica y financiera para captar inversores en todo el país. La banda ofrecía participar en supuestas inversiones en acciones de empresas y sociedades inexistentes, además de mostrar movimientos falsos a través de una aplicación apócrifa desarrollada especialmente para simular rentabilidad.

 

Cuando los clientes intentaban recuperar su dinero, los responsables argumentaban supuestas trabas administrativas y restricciones del Banco Central para justificar la imposibilidad de transferir fondos.

 

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