Invitan a una jornada de reconocimiento natural en Laguna La Zeta

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta invita a una jornada especial de conexión y descubrimiento del ecosistema local.

Este sábado de 10 a 13 horas habrá una salida de interpretación ambiental para conocer de cerca la fauna, flora y los valiosos ecosistemas que hacen única a nuestra reserva.

La caminata está planteada de baja dificultad, por terreno agreste, una propuesta ideal para aprender, disfrutar y valorar nuestro entorno natural.

Para inscribirse, deben entrar al link que lleva el siguiente código QR.

La actividad está co-organizada junto al COA Diucón.

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