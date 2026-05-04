°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 04 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
04 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Invitan a una jornada de reconocimiento natural en Laguna La Zeta

Este sábado, un paseo de baja dificultad para reconocer elementos de la reserva urbana.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta invita a una jornada especial de conexión y descubrimiento del ecosistema local.

 

Este sábado de 10 a 13 horas habrá una salida de interpretación ambiental para conocer de cerca la fauna, flora y los valiosos ecosistemas que hacen única a nuestra reserva.

 

La caminata está planteada de baja dificultad, por terreno agreste, una propuesta ideal para aprender, disfrutar y valorar nuestro entorno natural.

 

Para inscribirse, deben entrar al link que lleva el siguiente código QR.

 

La actividad está co-organizada junto al COA Diucón.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Como nunca antes visto: la sorprendente postal del puma descansando en la Patagonia
2
 Violento asalto a una joven ciclista: Hay un detenido
3
 Dos mujeres se perdieron en un exigente sendero y las encontraron de noche
4
 Lo vieron merodear de madrugada, saltó un portón y terminó detenido
5
 Detuvieron a tres hombres por caza furtiva en Gualjaina
1
 Taccetta sobre la planta de residuos: "La obra es 100% de los vecinos de Esquel"
2
 El Municipio de Esquel impulsa un programa de separación de residuos en las escuelas
3
 Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción
4
 Chubut promocionó sus destinos y atractivos en la Ciudad de Buenos Aires
5
 Esquel: el municipio fue invitado a un congreso en Finlandia y Estonia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -