Taccetta sobre la planta de residuos: "La obra es 100% de los vecinos de Esquel"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al conflicto con la localidad de Trevelin por el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos (GIRSU) y recordó que la construcción del nuevo módulo se financia exclusivamente con recursos locales. "Lo aclaré en otra oportunidad, son fondos municipales. Lo dijimos antes de iniciar la obra, en la licitación, lo pueden ver en el presupuesto municipal", sostuvo el mandatario durante una conferencia de prensa. Además, señaló que el gobernador le confirmó que hubo un error por parte de un equipo de comunicación provincial que atribuía la obra a la provincia.

Respecto al pedido de informes emitido por el Concejo Deliberante de Trevelin, Taccetta fue contundente y sugirió que las consultas deben dirigirse al Ejecutivo de aquella ciudad, ya que toda la información se encuentra en su poder. "Creo que el Consejo Deliberante de Trevelin tiene que pedir informes al Ejecutivo de Trevelin. En todo caso, si Trevelin no tiene la información y nos solicita información, como lo ha hecho en otras oportunidades, nosotros le acercaremos esa información", indicó.

En cuanto al convenio marco que rige entre ambos municipios desde 2008, el intendente advirtió que modificarlo no es una decisión que Esquel pueda tomar unilateralmente, ya que requiere el tratamiento de los concejos deliberantes. Frente a esto, reflotó su propuesta de crear un consorcio intermunicipal: "Lo he dicho antes de asumir que creo que es una solución en la cual cada uno tiene que pagar, no solamente por las inversiones, el mantenimiento y también por la disposición final, en parte proporcional".

Por otro lado, Taccetta expuso que existe una deuda histórica de la gestión anterior de Trevelin que debe ser afrontada. "El municipio de Trevelin le debe a Esquel por dos años y medio de ingreso de toneladas a la planta de tratamiento", detalló. Asimismo, remarcó que se trata de desechos que llegan sin separar, lo que subraya la importancia de la nueva ordenanza municipal que obliga a los grandes generadores a clasificar sus residuos en origen.

Finalmente, el jefe comunal ratificó las medidas estructurales impulsadas por su administración para evitar el colapso del sistema y destacó la gestión del área ambiental. "Somos una ciudad que propone soluciones distintas a las que proponen otros municipios", concluyó.