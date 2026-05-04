Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción

La Fiscalía de Esquel llevó a cabo este lunes la audiencia de apertura de investigación contra Iván Pereyra, funcionario de la Municipalidad de Esquel, por el delito de coacción simple.

El imputado y su defensor participaron de la audiencia de forma remota. Por este motivo, será citado próximamente por la Fiscalía para completar el trámite de identificación formal.





El hecho

El suceso ocurrió el pasado 2 de abril, alrededor de las 13:40, sobre la Avenida Ameghino 1649, a pocos metros de la calle Brown.

De acuerdo con la acusación, el funcionario interceptó al denunciante, dueño de una emisora radial, y detuvo la marcha de su vehículo.

Según el informe fiscal, Pereyra descendió en estado de alteración y agredió físicamente a la víctima con golpes de puño en la zona del pecho, sin provocar lesiones constatables.

Amenazas y contexto

Tras la agresión, el funcionario le sustrajo el teléfono celular y lo arrojó sobre un cesto de basura.

En ese momento, profirió amenazas de muerte: "Te voy a matar hijo de puta… no te metas conmigo, a mí no me conoces… la próxima vez no va a ser así, te voy a matar".

El ataque fue consecuencia de una publicación periodística realizada el día anterior (1 de abril) en el medio de la víctima. En ella, se señalaban presuntos incumplimientos de obras municipales.

La Fiscalía indicó que existían conductas previas de intimidación. Previamente, el imputado había manifestado su disconformidad en redes sociales y enviado mensajes de WhatsApp a otro periodista. "Dejá de mentir sobre mi persona, si tenés un problema conmigo resolvelo de otro modo", advertía el texto.

Aspectos judiciales

En relación con los aspectos judiciales de la causa, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un plazo de seis meses para completar las diligencias correspondientes.

Asimismo, por tratarse de un funcionario público, la Fiscalía descartó la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación.





