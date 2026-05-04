°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 04 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
04 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción

La causa investiga una agresión física y amenazas contra el titular de una radio local. El hecho se originó a raíz de una publicación periodística sobre obras públicas. La Justicia otorgó un plazo de seis meses para la investigación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Esquel llevó a cabo este lunes la audiencia de apertura de investigación contra Iván Pereyra, funcionario de la Municipalidad de Esquel, por el delito de coacción simple.

 

El imputado y su defensor participaron de la audiencia de forma remota. Por este motivo, será citado próximamente por la Fiscalía para completar el trámite de identificación formal.

 

 

El hecho

 

El suceso ocurrió el pasado 2 de abril, alrededor de las 13:40, sobre la Avenida Ameghino 1649, a pocos metros de la calle Brown.

 

De acuerdo con la acusación, el funcionario interceptó al denunciante, dueño de una emisora radial, y detuvo la marcha de su vehículo.

 

Según el informe fiscal, Pereyra descendió en estado de alteración y agredió físicamente a la víctima con golpes de puño en la zona del pecho, sin provocar lesiones constatables.

 

Amenazas y contexto

 

Tras la agresión, el funcionario le sustrajo el teléfono celular y lo arrojó sobre un cesto de basura.

 

En ese momento, profirió amenazas de muerte: "Te voy a matar hijo de puta… no te metas conmigo, a mí no me conoces… la próxima vez no va a ser así, te voy a matar".

 

El ataque fue consecuencia de una publicación periodística realizada el día anterior (1 de abril) en el medio de la víctima. En ella, se señalaban presuntos incumplimientos de obras municipales.

 

La Fiscalía indicó que existían conductas previas de intimidación. Previamente, el imputado había manifestado su disconformidad en redes sociales y enviado mensajes de WhatsApp a otro periodista. "Dejá de mentir sobre mi persona, si tenés un problema conmigo resolvelo de otro modo", advertía el texto.

 

Aspectos judiciales

 

En relación con los aspectos judiciales de la causa, el Ministerio Público Fiscal cuenta con un plazo de seis meses para completar las diligencias correspondientes.

 

Asimismo, por tratarse de un funcionario público, la Fiscalía descartó la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación.


 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Como nunca antes visto: la sorprendente postal del puma descansando en la Patagonia
2
 Violento asalto a una joven ciclista: Hay un detenido
3
 Dos mujeres se perdieron en un exigente sendero y las encontraron de noche
4
 Lo vieron merodear de madrugada, saltó un portón y terminó detenido
5
 Detuvieron a tres hombres por caza furtiva en Gualjaina
1
 Esquel: el municipio fue invitado a un congreso en Finlandia y Estonia
2
 Taccetta sobre la planta de residuos: "La obra es 100% de los vecinos de Esquel"
3
 Chubut promocionó sus destinos y atractivos en la Ciudad de Buenos Aires
4
 Chubut lideró las Ovinpiadas Regionales: primer puesto y tres escuelas clasificadas a la instancia nacional
5
 Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Turismo
turismo |
Por Red43 -
turismo |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -