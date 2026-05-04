Argentina detecta seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

El Hospital Nacional Posadas confirmó la detección de seis casos del poco frecuente grupo sanguíneo Gerbich negativo en Argentina. Este descubrimiento representa un hito de alto impacto para la medicina transfusional en el país.

La validación molecular de los casos se logró gracias a un trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, una institución que funciona como centro de referencia mundial en la especialidad.

Los grupos sanguíneos de este tipo aparecen en menos de una persona cada mil, y en ciertos casos en uno entre millones. Su correcta identificación es clave para el sistema de salud, ya que una transfusión incompatible puede desencadenar reacciones inmunológicas graves en los pacientes. En este contexto, el rol de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes resulta fundamental.

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas, establecimiento donde se han identificado más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país, llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. Entre los seis casos confirmados se encuentran tres pacientes embarazadas, cuya detección es crucial para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido.

Además, el equipo identificó a dos hermanas a partir de un estudio familiar y a un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación del país.

A partir de esta colaboración internacional, el Hospital Posadas avanza en el desarrollo de tecnología molecular propia. El objetivo principal es detectar estos fenotipos en el país de forma autónoma para acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Este avance no solo mejora la seguridad transfusional en el país, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.



