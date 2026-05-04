Presentan un amparo para frenar los despidos y el cierre de estaciones del SMN

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal para dejar sin efecto los 140 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La medida judicial busca frenar los efectos del DNU 274/2026, que dispone la desarticulación del organismo en un plazo de 180 días.

A través del documento presentado, el jefe comunal solicitó el resguardo de la indemnidad funcional y la normalización de la entidad, a la que calificó como uno de los organismos con mayor prestigio en el país. La crisis que atraviesa el SMN se originó por la falta de fondos del Estado y los sucesivos recortes en áreas estratégicas promovidos por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger.

Según advirtieron los propios empleados del organismo, la aplicación del decreto implicaría el cierre de todas las estaciones meteorológicas que funcionan a lo largo del país. Esto podría derivar en la pérdida de empleo de aproximadamente mil trabajadores de diversas áreas y especialidades.

Ante este escenario, Gray sostuvo que resulta necesario garantizar la continuidad del servicio y sostener las capacidades técnicas y operativas del SMN, dado que tienen un impacto directo en la seguridad de la población.

En sus argumentos, el intendente señaló que el DNU es inconstitucional porque fue dictado mientras el Congreso se encontraba en sesiones ordinarias, sin que exista una situación de necesidad y urgencia que lo justifique. Gray indicó que esta medida representa una violación del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional.

Para finalizar, el mandatario municipal remarcó que el SMN presta un servicio público esencial que tutela el derecho a la vida y a la integridad de las personas. Por ello, su desmantelamiento afectaría al desarrollo del transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre en todo el territorio nacional.



