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Por Redacción Red43

Rada Tilly: paseaban a un guanaco atado como si fuera una mascota

El insólito episodio encendió las alarmas de especialistas que advierten sobre maltrato animal, tenencia ilegal y una preocupante falta de conciencia ambiental.
Por Redacción Red43

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Un hecho ocurrido durante el fin de semana en Rada Tilly generó una gran preocupación en el ámbito ambiental, luego de que una persona fuera vista paseando a un guanaco atado por la vía pública, como si se tratara de un animal doméstico.

 

Desde el Centro de Rescate de Fauna Nativa REFAUNAR advirtieron que este tipo de situaciones constituyen una infracción legal y un claro caso de maltrato animal, dado que la fauna silvestre no puede ser sometida a condiciones ajenas a su comportamiento natural.

 

El director del centro, Víctor Fratto, explicó que el guanaco es una especie silvestre y no un animal de compañía. Detalló que atarlo y pasearlo por la ciudad implica someterlo a una situación de estrés y alteración de su conducta, lo cual representa maltrato aunque no se perciba de esa manera.

 

Fratto remarcó además que la intención de quien lo mantiene no modifica la gravedad del hecho. Más allá de que la persona pueda creer que lo está cuidando o alimentando bien, el entorno urbano no es un contexto aceptable para su desarrollo.

 

Desde la institución señalaron que este caso refleja una problemática mucho más profunda vinculada a la falta de educación y comprensión sobre cómo relacionarnos con la fauna nativa. Por ello, sostuvieron que las sanciones son necesarias pero no alcanzan, y que se debe trabajar en la concientización para evitar la repetición de estos hechos.

 

El caso ya se encuentra en manos de la Unidad de Maltrato Animal de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que llevará adelante las actuaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

 

Respecto al estado del ejemplar, desde el centro indicaron que se trata de un animal que, con el manejo adecuado, tiene buenas posibilidades de recuperación y de ser reinsertado en su ambiente natural.

 

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