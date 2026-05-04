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Por Redacción Red43

Cambios en la Legislatura: Giordano reemplazará a Caminoa

El gobernador Ignacio Torres confirmó la salida de Jacqueline Caminoa y la asunción de Liliana Giordano, a quien le dio la bienvenida destacando el compromiso con la provincia.
Por Redacción Red43

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que Liliana Giordano ocupará una banca en la Legislatura provincial tras la renuncia de Jacqueline Caminoa, quien decidió dejar su cargo por motivos personales.

 

La comunicación se realizó a través de las redes oficiales del mandatario, donde expresó su reconocimiento a la labor desarrollada por la diputada saliente durante su gestión. "Siempre estuvo a la altura de las responsabilidades que le tocaron, defendiendo con seriedad y convicción los intereses de todos los chubutenses", afirmó. 

 

En el mismo mensaje, Torres le dio la bienvenida a Giordano, destacando el desafío que asume en esta nueva etapa: "quien asume este nuevo desafío con la responsabilidad de estar a la altura de la dedicación y el esfuerzo de Jacqueline, y de seguir trabajando por el futuro de nuestra provincia". 

 

 

 

R.G.

 

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