La Universidad del Chubut lanza un curso de arbitraje de fútbol junto a la AFA

La Universidad del Chubut (UDC) anunció el lanzamiento de un curso de arbitraje federal de fútbol, una nueva propuesta académica que se desarrolla en articulación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que busca responder a una demanda concreta del deporte en la provincia.

La capacitación tendrá modalidad presencial con clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, y las instancias prácticas se desarrollarán en Rawson y Puerto Madryn destinadas tanto para hombres como para mujeres. Las inscripciones se extenderán hasta el 8 de mayo, con cupos limitados.

Profesionalización

La iniciativa surge a partir del trabajo conjunto con el Club Social y Deportivo JJ Moreno de Puerto Madryn, y el Club Atlético Germinal de la ciudad de Rawson, y se enmarca en una estrategia institucional orientada a fortalecer la formación continua y generar oportunidades laborales vinculadas al deporte.

En este sentido, la capacitación apunta a profesionalizar el arbitraje en la región patagónica, un área que requiere cada vez más personas capacitadas para acompañar el crecimiento de la actividad futbolística.

Formación integral

Al respecto, la coordinadora general de Extensión Universitaria de la UDC, Ailyn Cariaga, señaló que “desde la Universidad del Chubut estamos muy contentos de contar con esta propuesta, porque trabajamos en nuestro territorio para ir mejorando las condiciones profesionales de las personas que son parte de nuestra comunidad. En este caso, contar con el apoyo de la AFA nos genera una gran alegría a nuestra casa de estudios”.

Además, señaló que “esta propuesta no es solo para hombres, sino que también está dirigida para las mujeres que se desarrollan como árbitras en nuestro territorio y que son parte de las ligas de la Patagonia, porque este curso no solamente está pensado para la provincia del Chubut, sino que está abierto a todas las ligas que son parte de las provincias de la Patagonia”.

Esta capacitación no se limita al aprendizaje del reglamento, sino que propone una formación integral. La UDC aporta contenidos vinculados a la psicología del deporte y la salud, mientras que la AFA brinda la formación específica en normativa arbitral, combinando así el enfoque académico con la experiencia del fútbol profesional.

Modalidad y comienzo del curso

El curso de arbitraje federal de fútbol se desarrollará en ocho módulos, bajo una modalidad mixta, combinando instancias virtuales con encuentros presenciales. Esta propuesta permite facilitar el acceso a la formación desde diferentes localidades, manteniendo a la vez espacios de práctica fundamentales para el desempeño arbitral.

La cursada está prevista iniciar el próximo 11 de mayo, la duración será anual y estará organizada en módulos que abordan tanto los aspectos reglamentarios como físicos y formativos del arbitraje.

En este sentido, Ailyn Cariaga explicó que “las personas deberán viajar y organizarse para el desarrollo de las instancias presenciales, ya que se va a ir alternando entre las localidades de Puerto Madryn y Rawson”.

Reveló asimismo que “la primera localidad donde inicia la primera clase y los primeros módulos del curso va a ser en la localidad de Puerto Madryn, mientras que la segunda instancia de los encuentros está prevista para el mes de junio, y va a ser en la localidad de Rawson logrando así intercalar los encuentros presenciales”.

Condiciones de inscripción

La propuesta de formación en arbitraje de fútbol está abierta a la comunidad en general, por lo que no es necesario contar con estudios universitarios previos para inscribirse. Se trata de una capacitación pensada tanto para quienes ya tienen vínculo con el fútbol como para personas interesadas en el arbitraje como salida laboral o desarrollo personal.

Entre algunas de las condiciones de ingreso, se solicita que las personas interesadas cuenten con estudios secundarios completos o en curso, además de cumplir con una edad mínima requerida para poder participar de las instancias formativas y prácticas.

Asimismo, otro requisito es contar con experiencia y haber dirigido al menos siete partidos en 1era. División o en Inferiores, excepto las árbitras mujeres, y figurar en la Tabla de Méritos 2025/2026.

Informes

Las personas interesadas pueden consultar el cronograma completo, requisitos y detalles de inscripción en la página oficial de la UDC, donde también se informarán fechas específicas de inicio y sedes disponibles: https://udc.edu.ar/cursos/curso-de-arbitraje-federal-de-futbol/