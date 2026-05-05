Galeses de la Patagonia: un himno al olvido llega a los escenarios de Londres

Un capítulo conmovedor de la historia de Chubut cobrará nueva vida este junio en uno de los escenarios más prestigiosos de Londres. La obra musical que se presentará rescata la memoria de John Parry, Richard Davies y John Hughes, tres jóvenes colonos galeses que fueron asesinados en 1884 en las inmediaciones de la actual localidad de Las Plumas, mientras buscaban oro.

La tragedia es recordada por el escape de John Evans, el único sobreviviente, quien logró salvar su vida gracias a la valentía de su caballo, Malacara, al saltar un cañón que sus perseguidores no se animaron a cruzar. Al regresar al sitio con una partida de búsqueda, los colonos intentaron entonar el himno funerario Bydd Myrdd o Ryfeddodau mientras daban sepultura a sus compañeros, pero el dolor les impidió terminar la canción.

Más de un siglo después, esta historia llegó a oídos del compositor galés Robat Arwyn durante una visita a la zona, tras una charla con el historiador Jeremy Wood en la ciudad de Esquel. Wood le transmitió su deseo de volver a escuchar aquel himno interpretado por un gran coro, tal como se intentó en aquel entierro bajo el cielo patagónico.

Inspirado por el relato, Arwyn compuso una pieza que fue adoptada por el prestigioso London Welsh Male Voice Choir. Según el propio compositor, el proceso fue complejo porque buscaba hacer justicia a la memoria de los fallecidos. La obra ha tenido un impacto tan profundo que fue elegida como eje central del concierto que se realizará el próximo 7 de junio en la capital británica.

Para este homenaje, la partitura fue distribuida a 20 coros de diferentes países, incluyendo agrupaciones de Australia, Sudáfrica y Noruega. Esa noche, alrededor de 800 coreutas interpretarán la obra de memoria, cerrando un círculo de identidad y recuerdo que une a nuestra región con el mundo a través de la música.

EBW