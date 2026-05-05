Milei viaja a EE.UU. para captar inversiones y participar en un foro global

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos en una nueva gira internacional centrada en la búsqueda de inversiones y el posicionamiento de Argentina ante el mundo financiero y tecnológico.

El mandatario tendrá como principal destino la ciudad de Los Ángeles, donde mantendrá reuniones con empresarios, ejecutivos y fondos de inversión. Además, participará de la conferencia anual del Instituto Milken, uno de los foros más relevantes del establishment global.

La agenda oficial prevé encuentros con figuras relevantes del ámbito económico, entre ellas el anfitrión del evento, Michael Milken, y reuniones privadas con referentes del sector financiero y tecnológico. El Presidente estará acompañado por un reducido grupo de funcionarios de confianza, entre ellos su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford.

La conferencia, bajo el lema “Liderando en una nueva era”, reúne a líderes políticos, empresarios e inversores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global. En ediciones anteriores participaron figuras internacionales como Bill Clinton y Kristalina Georgieva, entre otros.

No será la primera vez que Milei asista a este foro. En 2024 ya había disertado ante ese auditorio, donde destacó el potencial del país para atraer capitales internacionales. En esta oportunidad, buscará reforzar ese mensaje ante inversores y grandes compañías.

El viaje se enmarca en la estrategia internacional del Gobierno, con fuerte foco en el vínculo con Estados Unidos. En lo que va del año, el Presidente ya visitó ciudades como Washington, Miami y Nueva York, donde encabezó actividades con empresarios y funcionarios.

La gira se produce además pocos días después de su visita al portaaviones nuclear USS Nimitz, en el marco de ejercicios navales conjuntos, y se suma a una agenda internacional que mantiene a Estados Unidos como el principal destino de sus viajes oficiales.

R.G.