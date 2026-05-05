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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Encontraron cientos de pinturas y grabados milenarios en un campo privado de Chubut

En el departamento Tehuelches, los youtubers "Viajemos juntos" mostraron los hallazgos de una familia en su campo. arte local que data de hace más de 3 mil años antes de Cristo.
Por Redacción Red43

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"Algunos dicen que el hombre llegó a América hace 500 años", explicó la propietaria de un campo en el departamento de Tehuelches: "esto tiene más de 5 mil".

 

El video fue subido el día de ayer por la pareja viajera Huguito y Andre, que vive en su motorhome junto a las perritas Lulú y Minni.

 

Los Youtubers cuentan: "vendimos todo lo que teníamos en Trelew-Chubut, renunciamos a los trabajos, y nos dedicamos a viajar, cambiar el ritmo de vida que teníamos antes".

 

En su camino por Chubut, cruzando la meseta hacia el departamento Tehueches, fueron recibidos por una familia que les mostró el tesoro escondido en su campo: pinturas y grabados en piedra que datan de hace más de 5 mil años.

 

Los petroglifos son una forma de arte milenario que se encuentra en la región, no siempre preservado por la ciencia o especialistas, y hallados en la intemperie de la meseta, no en cuevas como se puede imaginar.

 

En el video, se pueden ver los motivos geométricos curvilíneos (laberintos, espirales, cazoletas) y los serpentiformes, pero no faltan tampoco bosquejos de humanos, animales y armas, todo con sentido simbólico. "podríamos mostrar más pero sería muy largo el video", explican los viajeros en su canal, donde las curiosidades del camino son guardados: @viajemosjuntos_ok

 

SL

 

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