Esquel lanzó la convocatoria “Cultura Presente 2026” para proyectos artísticos

La Municipalidad de Esquel, a través de su Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria a una nueva edición del programa “Cultura Presente 2026”, una propuesta de fomento destinada a la producción artística local.

En esta oportunidad, la iniciativa está orientada a artistas, grupos o agrupaciones con personería jurídica que se desempeñen en las disciplinas de danza y música. El programa busca impulsar la creación de proyectos inéditos que aborden temáticas vinculadas a los derechos humanos.

Según se informó, se seleccionarán dos propuestas que recibirán un financiamiento de $1.300.000 cada una, destinado a cubrir costos de producción y honorarios para su desarrollo y presentación.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer el 30 de junio. Las presentaciones de los proyectos elegidos están previstas a partir del 1 de septiembre.

Las inscripciones se realizan de manera online, a través de un formulario disponible en los canales oficiales del municipio. Desde el área de Cultura destacaron que la propuesta busca fortalecer el desarrollo artístico local y promover contenidos con perspectiva social.

R.G.