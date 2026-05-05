Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 05 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
05 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel lanzó la convocatoria “Cultura Presente 2026” para proyectos artísticos

La iniciativa está dirigida a artistas y agrupaciones de danza y música, con financiamiento de $1,3 millones para dos propuestas seleccionadas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel, a través de su Subsecretaría de Cultura, abrió la convocatoria a una nueva edición del programa “Cultura Presente 2026”, una propuesta de fomento destinada a la producción artística local.

 

En esta oportunidad, la iniciativa está orientada a artistas, grupos o agrupaciones con personería jurídica que se desempeñen en las disciplinas de danza y música. El programa busca impulsar la creación de proyectos inéditos que aborden temáticas vinculadas a los derechos humanos.

 

 

 

Según se informó, se seleccionarán dos propuestas que recibirán un financiamiento de $1.300.000 cada una, destinado a cubrir costos de producción y honorarios para su desarrollo y presentación.

 

La convocatoria permanecerá abierta desde el 4 de mayo hasta el 12 de junio, mientras que los resultados se darán a conocer el 30 de junio. Las presentaciones de los proyectos elegidos están previstas a partir del 1 de septiembre.

 

 

 

Las inscripciones se realizan de manera online, a través de un formulario disponible en los canales oficiales del municipio. Desde el área de Cultura destacaron que la propuesta busca fortalecer el desarrollo artístico local y promover contenidos con perspectiva social.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento asalto a una joven ciclista: Hay un detenido
2
 Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción
3
 Rada Tilly: paseaban a un guanaco atado como si fuera una mascota
4
 QEPD: Segundo Ignacio Ñanco
5
 Argentina detecta seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
1
 Lago Puelo será sede de "Rebrote" con actividades culturales y plantación de nativas
2
 A un mes de la muerte de Ángel habrá hoy una marcha para recordarlo y pedir justicia
3
 Grieta en Gastre: confirman que vendrán geólogos para estudiar el fenómeno que “revolucionó” el pueblo
4
 Discusión entre vecinos por el estacionamiento de un auto terminó mal: uno mató al otro de un tiro en el pecho
5
 Advierten la llegada de lluvias esta noche, y no descartan la nieve en zonas altas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -