Tragedia en la Ruta 3: un motociclista murió en un choque

Un violento siniestro vial se registró durante las primeras horas de este martes en el ingreso norte a Trelew, sobre la Ruta Nacional 3. El hecho tuvo lugar en las cercanías del supermercado Maxiconsumo y dejó como saldo el fallecimiento del conductor de una motocicleta.

El accidente involucró a la moto y a un automóvil marca Subaru. Por causas que la policía local intenta determinar, ambos vehículos colisionaron en una zona de alta circulación vehicular. Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió la vida de manera instantánea en el lugar del siniestro.

Personal de la Policía del Chubut, bomberos voluntarios y equipos de emergencias médicas arribaron rápidamente al sector para brindar asistencia y coordinar el operativo de tránsito. El conductor del vehículo mayor fue trasladado al hospital local para recibir atención médica, aunque todavía no se brindó información oficial sobre la gravedad de sus heridas.

Las autoridades policiales trabajan en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del choque. Debido a los trabajos de los peritos, la circulación por el sector se mantuvo parcialmente interrumpida durante parte de la mañana.

EBW