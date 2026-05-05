Grieta en Gastre: confirman que vendrán geólogos para estudiar el fenómeno que “revolucionó” el pueblo

El jefe comunal de Gastre, Marcelo Aranda, brindó nuevos detalles sobre la grieta que apareció en un mallín de la zona y que generó preocupación tras la emisión de humo durante el fin de semana, tal como publicó Red43. El mandatario explicó que el fenómeno podría estar vinculado a la intensa sequía que afecta a la región.

“Es un mallín que se secó, que antes tenía agua. Hay una sequía muy grande en la región y como que se quebró la tierra, y entre medio de la grieta empezó a salir humo”, describió Aranda, quien remarcó que por el momento “todos son comentarios” y que se aguarda el informe de especialistas para determinar el origen del fenómeno.

En ese sentido, confirmó que geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) arribarán a la zona para investigar lo sucedido. “Así dicen, que es como una turba de abajo que, pasando el tiempo, larga humo, pero no hay fuego”, agregó, al tiempo que pidió cautela ante versiones que circularon sin sustento.

La situación generó un fuerte interés en la comunidad, lo que llevó a que numerosos vecinos intentaran acercarse al lugar. “La gente empezó a irse para el campo, pero el dueño decidió cerrar el acceso hasta que lleguen los especialistas”, explicó Aranda, destacando la necesidad de preservar el sitio mientras avanzan las investigaciones.

Por otra parte, el jefe comunal se refirió a la difícil situación social que atraviesa la localidad, especialmente ante la llegada del invierno. En ese marco, alertó sobre las limitaciones del Plan Calor: “Necesitamos solamente para el pueblo unos 600 metros de leña, pero con los fondos actuales apenas pudimos comprar 200”, sostuvo, evidenciando la preocupación por el abastecimiento.

Finalmente, señaló que la sequía también impacta en el acceso al agua y en las condiciones de vida de los pobladores rurales. “Tengo zonas donde se secaron las aguadas y tenemos que llevar agua en camiones. Hay familias que dependen de un bolsón de comida o de la leña, y no tienen trabajo”, completó Aranda, quien subrayó la urgencia de respuestas ante un escenario cada vez más complejo.