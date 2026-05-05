Trabajadores de Bosques continúan las protestas ante la falta de paritarias

Trabajadores continúan con medidas de protesta frente a la Secretaría de Bosques en reclamo de la apertura de la paritaria sectorial. Así lo confirmó el delegado Héctor Antipán, quien remarcó que el conflicto lleva varios meses sin respuesta.

“En realidad seguimos con el reclamo de la apertura de la paritaria sectorial. Lo que hubo ayer fue una paritaria general de la 1987, donde se dio un 6% de aumento al básico en tres cuotas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el pedido central es una convocatoria formal para discutir las problemáticas específicas del sector: “Lo que pedimos nosotros es que nos llamen oficialmente a la paritaria sectorial, que sería donde podríamos tocar los distintos temas que nos conciernen a esta institución”.

Entre los puntos a tratar, Antipán enumeró: “Hay varios temas, porque esta paritaria está suspendida el año pasado, en octubre. Sería el tema de aumento de contratos, que están en 700.000 pesos todavía, varios aumentos a unos ítems que tenemos atrasadísimos, y varias otras cosas”.

Además, detalló otras dificultades que atraviesa el área: “Tema de ropa, tema del funcionamiento de Bosques, no tenemos vehículos, no hay viáticos, y un montón de cosas que tenemos que discutir en una mesa paritaria”.

El dirigente también hizo referencia a la duración del conflicto y la falta de respuestas oficiales, y advirtió: “Nosotros tenemos tiempo... en trayectorias de paro y movilización siempre estuvimos muy bien acomodados. Esto se puede estirar”.

Por otra parte, cuestionó la falta de información sobre la situación del personal contratado: “Dejaron sin contrato a 5 y después volvieron a contratar más, que no sabemos cuántos. A partir de diciembre no hubo más comunicación con el secretario, tampoco podemos saber cuántos contratados hay ni qué monto tienen”.

Finalmente, Antipán insistió en que esperan una convocatoria concreta: “Lo que nosotros esperamos es la notificación oficial, porque de esas paritarias hubo cinco antes donde nos iban a convocar y nunca apareció la convocatoria oficial”.

R.G.