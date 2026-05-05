“Cuando el gobierno esté en condiciones económicas para poder tener otra vez nuevos contratos, se irá a contratar de vuelta"

El secretario de Bosques del Chubut, Abel Nievas, realizó un balance de la última temporada de incendios forestales y las estructuras de las que dispone el área actualmente.



“Siempre se explica la situación de la provincia, que ha bajado la recaudación en forma importante”, explicó, marcando a Comodoro Rivadavia como una de las ciudades más afectadas: “han quedado varias personas sin trabajo y las operadoras han dejado de hacer estos ingresos a la provincia, a las cuales afecta en forma importante, y tampoco estamos exentos de todo lo que sucede a nivel nacional, de los aumentos que ha habido”.



Los reclamos salariales llevados a cabo por los gremios de trabajadores: “Entendemos la situación, estamos en vía de poder dar una solución, justamente esta semana se está reuniendo este Gobierno con las diferentes Secretarías Generales de los gremios, en los cuales han ido, creo que ayer pudieron cerrar con ATE, UPCN, acuerdos, en los que, bueno, este problema que estamos atravesando económicamente, tenemos que apoyarnos entre todos”.



El impacto en la secretaria: “reforzamos para poder seguir gestionando tantas líneas de crédito, líneas especiales que puedan favorecer a los productores a fin de restauraciones, a fines de instalaciones de equipos que nos ayudan para los incendios, o crear áreas seguras en distintos ámbitos municipales también, son fondos extranjeros y algunos fondos de nación por la ley de bosque nativo”.



Mientras se espera la confirmación del debate de paritarias, Nievas ratificó la no renovación de contratos que hubo en diciembre: “Los cinco contratos, me parece una locura que a la altura del año que estamos y seguir discutiendo lo mismo, son contratos que no tenían ningún tipo de cláusula que había que renovarlos sí o sí, es más, en este momento estamos renovando contratos que se están venciendo a fin de año, nosotros teníamos la orden de reducir esta cantidad de contratos, y es lo que se hizo”.



Sin embargo, marcó que se negociará incorporaciones, cuando estén dadas las condiciones económicas: “En el momento que el gobierno esté en condiciones económicas para poder tener otra vez nuevos contratos, se irá a contratar de vuelta y la gente tendrá la posibilidad de reingresar. Igualmente nosotros estamos analizando de poder cambiar el formato de los contratos y no ya un nivel de pago por un resultado, o sea, no todo el año, sí aumentar un poco los montos, pensando especialmente para análisis de planes, para hacer por ahí más dinámico esos análisis, contratar gente especializada para eso, y eso es lo que estamos gestionando en este momento para que nos autoricen”.



Los pedidos de transparencia en el área: “Los trabajadores están pidiendo una auditoría de la secretaría de bosques, si necesitan auditar que vengan y auditen, yo no tengo nada que esconder, al contrario, todo lo que lo vamos a demostrar con las acciones, con equipamiento, con indumentaria, con los recursos nuevos que están ingresando, que van a ingresar a la institución, y no tengo ningún tipo de problema”.



Las problemáticas inmediatas a las que ya ha dado respuesta: “Muchas de las cuestiones que me plantearon cuando yo inicié la gestión, del pago de atraso de viáticos, el tema de la indumentaria, el tema de movilidad, lo hemos ido trabajando, estamos a la espera de concretar una compra de computadoras, la indumentaria, se estaban sacando los talles, los chicos, para que no haya problemas, esa ropa yo la hago en el transcurso de mayo, fin de mayo, va a estar acá ya en la secretaría para entregar, y estamos dando respuesta de nuestra parte, en realidad han sido siempre los que se manifiestan, siempre son los mismos, es más, o sea, si uno busca fotos de hace 15 años atrás, son las mismas personas”.



SL

