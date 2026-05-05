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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

ALCEC suma nuevas voluntarias para fortalecer el trabajo preventivo

Cinco mujeres se incorporaron al equipo de trabajo de la asociación local. El objetivo es profundizar las campañas de concientización y acompañamiento a pacientes en la comunidad de Esquel.  
Por Redacción Red43

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En el inicio de este nuevo periodo administrativo, ALCEC Esquel celebró la incorporación de cinco nuevas colaboradoras que se suman al cuerpo de voluntariado. Según explicó la presidenta de la institución, Liliana Tamame, las motivaciones de las nuevas integrantes son diversas y van desde procesos personales hasta el deseo genuino de aportar a la salud pública local. Algunas de ellas se acercaron tras haber atravesado situaciones familiares ligadas a la enfermedad.

 

"Se han sumado nuevas compañeras por algún proceso personal o porque sintieron, a través de familias que pasaron por una situación de cáncer, la posibilidad de aportar", comentó Tamame. La referente institucional subrayó que todas se incorporan desde un lugar de mucha empatía para donar su tiempo a la comunidad en una labor que requiere un fuerte compromiso emocional.

 

La llegada de estas voluntarias permitirá potenciar las actividades de prevención y fortalecer el mensaje de detección temprana. "Queremos poder erradicar tanto el miedo que uno tiene con la palabra cáncer, por suerte la ciencia ha avanzado mucho y la posibilidad de sobrevida es enorme", concluyó la presidenta, remarcando que las puertas de la asociación permanecen abiertas para quienes deseen sumarse al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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