Alerta por el aumento de casos de virus respiratorios y chikungunya

El informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) advirtió sobre un incremento estacional temprano en la circulación de virus respiratorios. Los datos correspondientes a la Semana Epidemiológica (SE) 16 señalan un aumento en los cuadros respiratorios que requieren tanto atención ambulatoria como hospitalaria.

En el ámbito ambulatorio, el informe especificó que durante la SE 16 se confirmaron 3 casos de SARS-CoV-2, mientras que se registraron 121 casos de influenza durante el conjunto de las SE 15 y 16. En cuanto a las hospitalizaciones, se notificaron 48 casos de influenza, 15 casos del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y 9 de SARS-CoV-2 correspondientes a la SE 16.

Respecto a la influenza, el BEN señaló que predomina casi exclusivamente la circulación del subtipo A(H3N2), y más específicamente del subclado J.2.4.1/K. Mediante la secuenciación genómica se confirmaron 17 nuevos casos de este subclado durante las semanas 15 y 16, alcanzando un total acumulado de 153 casos que representan el 80% del total de casos de influenza notificados. Ante este escenario, los expertos recomiendan reforzar la prevención y la aplicación de la vacuna antigripal.

Por otro lado, el informe abordó la situación de las arbovirosis y reportó que durante la SE 16 se notificaron 435 nuevos casos de fiebre chikungunya. El total acumulado en la temporada 2025-2026 asciende a 1.544 casos confirmados y probables, de los cuales 1.427 son autóctonos y 117 tienen antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

El 95% de los casos de chikungunya se concentra en la región NOA, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de registros con 724 casos confirmados y probables. Le siguen Tucumán con 363, Jujuy con 130, Santiago del Estero con 125 y Catamarca con 24, mostrando una expansión territorial fuera de sus focos iniciales. En la región Centro, la provincia de Buenos Aires registra 41 casos, Córdoba 27 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10, mientras que se han detectado casos aislados en Entre Ríos y Santa Fe, 2 casos en San Luis y 1 en Chaco, sin registrarse casos confirmados en la región Sur.

En relación al dengue, el BEN confirmó 3 nuevos casos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se han notificado 54 casos confirmados, de los cuales el 56% corresponde a personas sin antecedentes de viaje, y el 44% a casos importados de países como Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien el escenario actual refleja un período de baja circulación viral, el Ministerio de Salud de la Nación observó un aumento en la notificación de casos probables en Buenos Aires, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe. Ante este comportamiento, las autoridades enfatizan la necesidad de completar los estudios con segundas muestras para confirmar o descartar la infección.