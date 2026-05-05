ALCEC Esquel renueva autoridades y prepara su tradicional té anual

Liliana Tamame, referente de la institución, brindó detalles sobre el presente de la asociación y los preparativos para uno de los eventos más esperados de su calendario. Respecto a la renovación de autoridades, explicó que se realizó el pasado 29 de abril en cumplimiento con los mandatos de tres años. "Se volvieron a convocar a nuevas compañeras o nuevas integrantes para poder seguir en forma legal", señaló y agregó que el equipo está compuesto por voluntarias que ya venían trabajando, personas que se han incorporado recientemente y otras que han cambiado sus roles internos.

El objetivo principal de la nueva gestión es fortalecer los proyectos de prevención y concientización, además de recaudar fondos para sostener las campañas locales. Sobre esto último, Tamame destacó la importancia del té anual: "Es para recaudar fondos para poder seguir con las campañas, para poder seguir ayudando al servicio de oncología, al servicio de dermatología, de mamografías y de mastología, que son nuestros puntos más fuertes".

El evento se llevará a cabo el domingo 17 de mayo a las 17 horas en el Hotel Sol del Sur. La entrada tiene un valor de 30.000 lazos e incluye el servicio de té libre, tortas y el primer cartón para los sorteos de la tarde. Según indicó la referente, los cupos son limitados a 120 personas y las entradas suelen agotarse rápidamente. "Va a ser una tarde con muchos premios con algunas sorpresas y con un riquísimo té como siempre hacemos gracias a la colaboración de muchas amigas y amigos", comentó Tamame.

Finalmente, hizo hincapié en la labor social de ALCEC respecto a la concientización. "Seguimos trabajando mucho para poder fortalecer algunos espacios y también con algunas propuestas de prevención en cuanto a la concientización de la comunidad de sus controles anuales. Hay que erradicar el miedo que uno tiene con la palabra cáncer. Por suerte la ciencia ha avanzado mucho y la posibilidad de sobrevida es enorme", concluyó.

Para adquirir las entradas restantes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2945 699854 o contactar a la institución a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook.

EBW