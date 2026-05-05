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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel gestiona bosques comunales

Representantes de diversos organismos técnicos y académicos se reunieron en una mesa de trabajo para definir lineamientos sobre el cuidado, la prevención de incendios y el uso sostenible. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel encabezó una Mesa de Trabajo Interinstitucional dedicada a la gestión de los bosques comunales. El encuentro reunió a especialistas de diversos sectores con el fin de establecer pautas conjuntas para la protección y el aprovechamiento de los recursos forestales de la zona.

 

En la reunión se trataron temas críticos como la prevención de incendios forestales y la ejecución de trabajos de poda y raleo. Estas acciones son consideradas vitales para disminuir los riesgos de siniestros y garantizar la vitalidad de las masas boscosas que rodean el ejido urbano.

 

 

 

La subsecretaria municipal de Espacios Verdes, Carolina Lemir, remarcó que el trabajo interinstitucional permite planificar de manera conjunta, optimizar recursos y acceder a fondos disponibles para tomar decisiones consensuadas y sostenibles en el tiempo.

 

Del espacio participaron referentes del INTA, el CIEFAP, la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, la Asociación de Ingenieros Forestales y la Secretaría de Bosques de la Provincia, entre otros organismos. La funcionaria adelantó además que se organizarán capacitaciones para los vecinos que residen en zonas de interfase.

 

Al cierre de la jornada, Lemir también señaló que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la gestión municipal con el cuidado del ambiente, promoviendo políticas públicas basadas en el consenso técnico y la planificación estratégica para la protección de los bosques comunales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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