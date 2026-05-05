Preocupación en la cordillera por el corte de prestaciones de PAMI

El presidente del Concejo Municipal del Adulto Mayor, Carlos De Leonardis, y el vicepresidente de la institución, Aldo Mendoza, brindaron declaraciones para manifestar su malestar ante la interrupción de las prestaciones de PAMI en la región cordillerana. Durante el encuentro, hicieron hincapié en que este conflicto es exclusivo de la zona.

De Leonardis señaló que la situación genera un grave perjuicio para los afiliados en comparación con el resto de Chubut: "Estamos acá por la mala noticia, una vez más, de que PAMI a nivel local, cordillera, ha dejado de brindar servicio a partir del día de hoy. Es un problema que se repite bastante asiduamente y que parece no tener solución. Además genera una situación de injusticia porque en el resto de la provincia PAMI funciona normalmente y sólo es aquí donde nos vemos perjudicados los afiliados a PAMI".

Al referirse a las causas del conflicto, el dirigente explicó que se debe a la resistencia del Círculo Médico a utilizar la facturación online implementada en todo el territorio. "El círculo médico local no acepta ese sistema y prefiere el sistema tradicional de papelitos metidos en una gran caja que se envían por colectivo a Comodoro para que alguien los revise", indicó De Leonardis, detallando que este proceso manual genera demoras y errores administrativos que frenan la emisión de los pagos locales.

Por su parte, el vicepresidente Aldo Mendoza calificó la postura de los profesionales de la salud como una decisión arbitraria y apuntó directamente contra los referentes de la entidad. "Para mí es una actitud caprichosa, antojadiza de quienes integran al Círculo Médico", afirmó Mendoza, y añadió con firmeza: "Para mí es un capricho de parte del doctor Mingo y del Círculo Médico de no adaptarse al sistema de facturación que ha impuesto PAMI para todo el país y que en todas partes funciona, menos aquí en Esquel".

Para cerrar, De Leonardis retomó la palabra y abrió la puerta a una nueva hipótesis sobre los motivos de la institución médica, más allá de la operatividad técnica y los problemas de conectividad esgrimidos por el sector: "Bueno, entonces yo voy a recoger el guante y voy a agregar algo. Yo no sé si es un capricho o es una inconveniencia económica. Es muy probable que al Círculo Médico adaptarse a los sistemas electrónicos no le convenga. Lo dejo ahí".



