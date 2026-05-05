Confirmación científica: ballenas y lobos marinos murieron por marea roja en Península Valdés

En la primavera de 2022, el Golfo Nuevo, en la provincia de Chubut, fue escenario de una intensa floración algal nociva, conocida comúnmente como "marea roja". Este fenómeno coincidió con la muerte de 30 ballenas francas australes y con un evento de mortalidad en lobos marinos de un pelo. Ahora, un equipo de especialistas del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR, CONICET) y del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET) confirmó la transferencia de las toxinas a través de la red alimentaria marina.

El trabajo científico analizó muestras de fitoplancton, mesozooplancton, cholgas, peces pelágicos y mamíferos marinos recolectadas entre finales del invierno y la primavera de 2022. Los resultados confirmaron que los niveles de toxinas fueron elevados tanto en el fitoplancton como en el mesozooplancton, el cual actuó como un vector clave para trasladar las toxinas hacia los depredadores superiores.

Los investigadores detectaron toxinas paralizantes de moluscos en muestras fecales recolectadas de ballenas vivas después del evento de mortalidad masiva, lo que demuestra que hubo una exposición subletal en individuos que sobrevivieron al fenómeno.

En cuanto a los lobos marinos, la mortandad masiva estuvo asociada a saxitoxinas, un grupo de neurotoxinas muy potente. El estudio reveló además un caso de transferencia materna al detectarse la presencia de estas toxinas en fetos de hembras preñadas, lo que confirma que el riesgo alcanza a las crías durante el período de gestación.

El equipo interdisciplinario también recopiló información sanitaria del hospital de Puerto Pirámides y del Programa de Monitoreo de Algas Nocivas de la Secretaría de Pesca del Chubut. Durante el período de la floración, aproximadamente el 10% de la población de Puerto Pirámides acudió al centro médico con síntomas gastrointestinales, lo que sugiere una posible afectación a la comunidad que requiere un monitoreo continuo.

Ante el escenario de cambio climático, que podría volver estos fenómenos más frecuentes e intensos, los expertos resaltaron la necesidad de integrar la oceanografía, la ecología, la toxicología y la salud pública para prevenir riesgos tanto en la fauna como en las poblaciones costeras.