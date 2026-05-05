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Por Redacción Red43

Acuerdo salarial para Salud

El Gobierno del Chubut cerró un incremento en tres tramos con los gremios sanitarios, garantizando además el pago del arancelamiento hospitalario y nuevas mesas técnicas para el sector.
Por Redacción Red43

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En el marco de las negociaciones paritarias con la Administración Pública, el Ejecutivo provincial alcanzó este martes un acuerdo con los representantes de los trabajadores de la salud.

 

 

El entendimiento fue rubricado en la sede de la Secretaría de Salud en Rawson por las entidades ATSA, UPCN, AGREMEDCh y SISAP, con la presencia del secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y el secretario de Salud, Sergio Wisky.

 

 

El incremento establecido consiste en un 8 por ciento sobre el valor móvil del salario básico, el cual se liquidará en tres tramos durante mayo, junio y julio, tomando como base de cálculo el mes inmediato anterior. Esta medida busca dar continuidad a la política de recomposición progresiva que el Gobierno impulsa para los empleados estatales en un contexto económico complejo.

 

 

Durante el encuentro se confirmó que el pago del arancelamiento hospitalario se hará efectivo durante el mes de junio en el menor plazo posible. Asimismo, las autoridades y los gremios pautaron una mesa técnica para el 18 de mayo a las 10 horas, donde se tratará específicamente el pase a planta del personal contratado.

 

 

 

Respecto al futuro inmediato de la negociación, se fijó una nueva convocatoria a paritarias convencionales para junio con el fin de actualizar adicionales del sector. En cuanto a las horas de guardia, se definió que su revisión se realizará a corto plazo, supeditada a una auditoría técnica de las prestaciones.

 

 

Finalmente, el secretario de Salud convocó a los gremios para el 14 de mayo a la firma del Texto Unificado del Convenio Colectivo de Salud, acto que formalizará también el ingreso de AGREMEDCh al convenio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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