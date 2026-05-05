Jornada fresca y nublada en Esquel para este martes

La ciudad de Esquel tendrá una jornada de martes con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y baja probabilidad de lluvias.

La madrugada comenzará con una temperatura de 4°C y vientos que oscilarán entre los 13 y 22 km/h. A lo largo de la mañana, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura subirá ligeramente hasta alcanzar los 5°C, manteniendo la misma intensidad de viento.

Durante la tarde, se registrará la temperatura máxima de la jornada con 10°C, mientras que las condiciones del cielo y los vientos se mantendrán similares a las primeras horas del día.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá a 7°C y una leve disminución de la intensidad del viento, que se ubicará entre los 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10%, sin riesgo significativo.