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Por Redacción Red43

Dictan sentencia contra Roberto Bubas por lesiones leves

El guardafauna fue hallado culpable por el delito de lesiones leves en un hecho ocurrido en Rawson. Recibió una pena de un año y medio de prisión en suspenso. 
Por Redacción Red43

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La Justicia de Rawson dictó la sentencia de un año y medio de prisión de ejecución condicional para el guardafauna Roberto Bubas, tras ser declarado culpable por provocar lesiones leves. Durante el proceso judicial llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal, se acreditaron los hechos que derivaron en esta resolución judicial.

 

El caso tuvo una importante repercusión debido a la trayectoria y el reconocimiento público del imputado en su labor profesional. Sin embargo, el tribunal consideró probada su responsabilidad en el incidente denunciado, aplicando la pena correspondiente según lo establecido en el Código Penal para este tipo de delitos.

 

Al tratarse de una condena de ejecución condicional, el magistrado interviniente dispuso una serie de reglas de conducta que el sentenciado deberá cumplir para mantener su libertad. Entre las pautas impuestas, se destaca la obligatoriedad de someterse a un tratamiento psicológico. Desde el Ministerio Público Fiscal se resaltó el cumplimiento de los protocolos procesales durante todas las etapas del juicio que culminó con esta sentencia oficial.

 

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