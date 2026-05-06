En su centenario, la Escuela N° 25 de Villa Futalaufquen invita a reconstruir su historia

La Escuela N° 25 de Villa Futalaufquen invita a reconstruir su historia en víspera de su Centenario.

Ubicada en Villa Futalaufquen, la institución convoca a los ex-alumnos y ex-trabajadores a una jornada de reencuentro y memoria.

​Bajo la modalidad de "Merienda a la Canasta", el encuentro será este viernes 8 de mayo a las 14:30 hs. en el edificio escolar.

El objetivo principal es reunir testimonios, fotografías y objetos que permitan reconstruir la rica historia de esta institución pionera en la educación rural.



​Se invita a los asistentes a traer recuerdos (fotos, cuadernos, boletines) y algo para compartir en la merienda.

Durante la jornada, se registrarán relatos orales para el archivo histórico del centenario.

SL