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Por Redacción Red43

En su centenario, la Escuela N° 25 de Villa Futalaufquen invita a reconstruir su historia

La institución convoca a ex-alumnos y ex-trabajadores a una jornada de reencuentro y memoria.
Por Redacción Red43

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La Escuela N° 25 de Villa Futalaufquen invita a reconstruir su historia en víspera de su Centenario.

 

Ubicada en Villa Futalaufquen, la institución convoca a los ex-alumnos y ex-trabajadores a una jornada de reencuentro y memoria.

 


​Bajo la modalidad de "Merienda a la Canasta", el encuentro será este viernes 8 de mayo a las 14:30 hs. en el edificio escolar.

 

El objetivo principal es reunir testimonios, fotografías y objetos que permitan reconstruir la rica historia de esta institución pionera en la educación rural.

 


​Se invita a los asistentes a traer recuerdos (fotos, cuadernos, boletines) y algo para compartir en la merienda.

 

Durante la jornada, se registrarán relatos orales para el archivo histórico del centenario.

 

SL

 

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