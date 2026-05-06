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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Avanza la obra de gas en el barrio Cóndor y estiman su finalización para fines de junio

La obra civil presenta un avance del 80% y beneficiará a unas 70 familias del sector. En los próximos días se realizará el traslado e instalación de la planta reguladora para iniciar el empalme. 
Por Redacción Red43

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Juan Carlos Fonseca, el Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental,  brindó detalles sobre el estado actual de la obra de gas en el barrio Cóndor, destacando que se atraviesa una etapa clave para concretar el servicio. "Con este avance que tiene la obra civil, podemos decir que estamos en condiciones ya de trasladar la planta reguladora y seguir haciendo el resto de las obras, que es la parte mecánica", explicó.

 

La instalación de esta planta permitirá comenzar con el tendido de cañería necesario para el punto de empalme desde el gasoducto existente. Según indicó el funcionario, este paso es fundamental para resguardar el equipamiento, que representa una inversión importante tanto para el municipio como para los vecinos.

 

"Eso nos ayudaría ya a resolver un montón de problemas en ese sector en cuanto a lo que sería la calefacción para los vecinos", señaló respecto al impacto que tendrá la culminación del proyecto en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

 

En cuanto a los plazos legales y técnicos, Fonseca recordó que el acta de inicio de los trabajos se firmó el pasado 20 de febrero, luego de completar gestiones previas como la aprobación del proyecto ejecutivo y los estudios de impacto ambiental. El contrato estipula un periodo de ejecución de 120 días para dejar el sistema en funcionamiento.

 

"A partir de ese momento, hay 120 días que la empresa tenía para realizar todo lo que es la parte de obra civil y toda la parte de mecánica y dejar la obra en funcionamiento. Calculamos entre el 20 y el 30 de junio", concluyó sobre la fecha estimada en la que el servicio quedaría habilitado.

 

 

 

 

 

 

 

 

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