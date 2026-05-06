El Taller de Orientación Laboral formó a 17 jovenes de Trevelin

Realizaron la entrega de certificados a quienes completaron el Taller de Orientación Laboral (TOL), una propuesta impulsada a través de la Unidad de Empleo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, orientada a fortalecer las herramientas de inserción laboral de vecinos y vecinas.

El acto contó con la participación del intendente Héctor Ingram; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Muñoz; la coordinadora de la Unidad de Empleo, Jael Ingram; y la profesora a cargo del taller, Mariana Ayllapán.

En esta oportunidad, 17 personas recibieron su certificado tras haber transitado el TOL entre noviembre 2025 y marzo 2026.

El Taller de Orientación Laboral es una propuesta presencial destinada a personas de entre 18 y 64 años, que forma parte del programa nacional Fomentar Empleo. Su objetivo es acompañar a los participantes en la construcción de su proyecto ocupacional, promoviendo el autoconocimiento, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades clave para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

A lo largo de los encuentros, se abordan contenidos vinculados a la identificación de fortalezas, capacidades y experiencias previas, el análisis del mercado laboral local y regional, y el acceso a herramientas y políticas públicas disponibles. Asimismo, se trabaja en la elaboración del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y el desarrollo de estrategias para una búsqueda de empleo más organizada y efectiva.

Por otra parte, se informó que el próximo Taller de Orientación Laboral se llevará a cabo durante el mes de mayo en el paraje Lago Rosario, ampliando así el alcance territorial de esta propuesta.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo que impulsa la gestión del intendente Héctor Ingram, orientado a generar más oportunidades de formación y acompañamiento para vecinos y vecinas, promoviendo la inclusión y el desarrollo laboral en Trevelin y sus Parajes.