Un mensaje al poblador y una sorpresa gigante: un dinosaurio con su nombre

En plena vida rural, donde la señal de celular no siempre llega pero la radio nunca falla, Dionide Mesa recibió una noticia que difícilmente imaginó: su nombre había quedado ligado para siempre a un dinosaurio. Se enteró como lo hacen muchos pobladores de la región, a través del tradicional “mensaje al poblador”, ese espacio que todavía cumple un rol esencial en el campo.

Lejos de los laboratorios y las universidades, Dionide construyó su vínculo con la paleontología a partir de la experiencia. Desde su puesto en la zona de Gorro Frigio, en el centro de Chubut, fue quien durante años dio aviso cada vez que encontraba restos fósiles. Con lenguaje propio, describía lo que veía y guiaba a los especialistas hasta los puntos exactos.

Esa colaboración terminó siendo determinante para identificar una nueva especie, que hoy lleva un nombre tan singular como su historia: Bicharracosaurus dionidei. La denominación recupera una expresión habitual del propio Mesa —“bicharraco”— y la combina con el término científico “saurus”, además de incorporar su nombre como reconocimiento.

El material recuperado permitió a los investigadores estudiar un dinosaurio herbívoro de gran porte, que vivió hace aproximadamente 160 millones de años. Los restos corresponden a un solo ejemplar e incluyen vértebras, costillas y partes de la cadera, suficientes para estimar que se trataba de un animal de alrededor de 15 metros de largo y unas 20 toneladas.

Uno de los rasgos que más llamó la atención de los especialistas es la forma de sus vértebras, con estructuras óseas más alargadas de lo habitual en este tipo de dinosaurios. Este detalle aporta información relevante para entender la evolución de los saurópodos en el hemisferio sur, donde los registros del período Jurásico son poco frecuentes.

El hallazgo se produjo en la Formación Cañadón Calcáreo, una zona del noroeste chubutense reconocida a nivel internacional por su riqueza fósil. Allí, desde hace años, equipos de investigación trabajan en la reconstrucción de los ecosistemas antiguos de la Patagonia.

Sin embargo, más allá de los datos científicos, la historia pone en valor otro aspecto: el rol de quienes habitan el territorio. La participación de pobladores como Dionide no solo facilita los descubrimientos, sino que también demuestra que el conocimiento puede construirse de manera colectiva.

Así, entre recorridas a caballo, observación paciente y un mensaje de radio, un vecino del campo pasó a formar parte de la historia grande de la paleontología.

R.G