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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: obras en marcha y planificación urbana durante el invierno

El secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Carlos Fonseca, detalló los trabajos en desarrollo: limpieza de desagües, cordones cuneta, parquización y el avance del Parque Lineal.
Por Redacción Red43

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El Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de Esquel, Juan Carlos Fonseca, repasó las tareas que el municipio lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con especial foco en el mantenimiento durante la temporada invernal.

 

“Tenemos varias tareas que estamos haciendo. Obviamente en esta época lo que más le damos importancia es el mantenimiento de los desagües pluviales”, explicó el funcionario, y detalló que los trabajos se realizan de manera diaria, incluso con limpieza manual en sectores donde “la cañería se ha tapado”.

 

En paralelo, el área avanza con obras de infraestructura como cordones cuneta en calle Belgrano, entre Alsina y Roggero, y en Pasaje Urrutia. “Eso lo estamos haciendo por administración”, señaló Fonseca, quien además adelantó que se prevé avanzar con adoquinado en algunos sectores mediante cooperativas de trabajo.

 

También se desarrollan tareas de parquización en avenida Yrigoyen, en un tramo de cuatro a cinco cuadras. “Ya hicimos el movimiento de suelo, estamos tratando de hacer la nivelación y próximamente empiezan a hacer la plantación”, indicó, y agregó que participará un grupo de la Escuela Politécnica.

 

Uno de los proyectos más relevantes es el Parque Lineal sobre calle Argentino Núñez. “Es una obra bastante ambiciosa”, sostuvo Fonseca, y estimó que el objetivo es “tratar de tenerlo para febrero del año que viene” como fecha de inauguración.

 

Respecto a la temporada invernal, el funcionario aclaró que algunos trabajos se suspenden: “En la veda invernal lo que suspendemos es baches o todo lo que esté relacionado con hormigón”, aunque remarcó que otras tareas continúan sin inconvenientes.

 

Finalmente, destacó el impacto de las obras en los barrios: “El vecino siempre está contento cuando hay mejoras”, afirmó, y subrayó que los trabajos de cordón cuneta y mantenimiento permiten mejorar el escurrimiento del agua y avanzar hacia futuras obras de adoquinado.

 

 

 

R.G

 

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