¿El Papa Francisco en un reflejo? Misterio en Luján

En el marco de la misa por el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la Basílica de Luján fue escenario de un hecho que divide opiniones entre la fe y la explicación técnica. Durante la exposición de una de las sotanas utilizadas por el pontífice argentino, una visitante captó con su teléfono una imagen que se volvió viral. Mientras enfocaba la prenda, en el reflejo del vidrio se alcanzó a divisar, con un poco de imaginación, una silueta con características similares a las de Francisco, lo que despertó una profunda conmoción.

Para muchos de los presentes, lo ocurrido no fue una casualidad sino una señal espiritual en una jornada cargada de simbolismo. La figura, que parece mirar fijamente desde el cristal, fue interpretada por varios devotos como una manifestación que trasciende lo explicable. Sin embargo, desde una perspectiva más racional, es muy probable que el fenómeno sea producto de un efecto visual causado por el reflejo de la luz y los objetos circundantes en la superficie de la vitrina.

Pese a las probabilidades de que se trate de una ilusión óptica, la duda persiste entre quienes caminaron por el templo. "Lo inquietante no es lo que está expuesto, sino lo que parece mirar desde el reflejo", afirmaron testigos de la jornada, resaltando la carga emotiva que envolvió el hallazgo. La controversia se instaló rápidamente en diferentes portales, donde la imagen es analizada tanto por escépticos como por creyentes que buscan un mensaje en la silueta.

Entre la devoción de los fieles y la búsqueda de una respuesta lógica, el misterio permanece abierto en el santuario nacional. ¿Es simplemente un juego de luces y sombras sobre el vidrio o se trata de algo más que no todos esperaban ver? Sin intenciones de afirmar o negar la naturaleza del fenómeno, la grabación continúa circulando como un testimonio de fe para unos y una curiosidad óptica para otros, dejando la respuesta final al criterio de cada observador.

Fuente: Diario La Capital

EBW