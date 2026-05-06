Subsidio por zona fría: ¿Qué pasa con Chubut?

El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reformar el sistema de subsidios al gas establece una diferencia fundamental entre nuestra región y el resto del país. En el caso específico de Chubut, la provincia continuará percibiendo el beneficio de manera generalizada para todos los usuarios residenciales. La iniciativa propone derogar la ampliación de la ley realizada en 2021, que incluía a zonas templadas, pero mantiene plenamente vigente el régimen histórico para la Patagonia debido a que el texto oficial reconoce que el sur del país presenta condiciones climáticas extremas de manera permanente.

De acuerdo a la propuesta enviada por el Ejecutivo, en Chubut se continuará contando con el subsidio del 50 % por razones geográficas, independientemente de su situación socioeconómica. El cambio principal para los usuarios locales radica en que la bonificación ya no se aplicará sobre el monto total de la boleta, sino exclusivamente sobre el componente del precio del gas. Esto significa que los ítems correspondientes al transporte y la distribución del fluido se pagarán a tarifa plena, lo que representará un incremento en el valor final que abonan los vecinos respecto al esquema que rige actualmente.

La medida busca concentrar los recursos del Estado nacional en las zonas de mayor rigor invernal y en los sectores de menores ingresos del resto de la Argentina. Mientras que en las provincias del centro y norte el subsidio quedará limitado únicamente a los hogares que califiquen como vulnerables, para los habitantes de Chubut y el resto de la Patagonia la vigencia del régimen de zona fría se mantiene por carácter geográfico. El mensaje presidencial que acompaña la ley destaca que el objetivo es garantizar un esquema de responsabilidad fiscal sin dejar de lado a las regiones con inviernos severos.

"La readecuación de los beneficios tiene como fin asegurar la sostenibilidad del sistema energético y focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan por el lugar donde viven", señala el texto oficial respecto a la decisión de preservar el descuento para los patagónicos. Por otro lado, la iniciativa propone que la compensación económica sea abonada directamente a las empresas productoras de gas para agilizar la cadena de pagos. De aprobarse en el Congreso, los usuarios residenciales de la zona seguirán protegidos por la ley, aunque deberán afrontar el pago total de los costos de transporte y distribución en sus facturas mensuales.

EBW