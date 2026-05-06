Distintos inconvenientes por la acumulación de lluvia en la provincia

El alerta amarilla por lluvias emitida para este 6 de mayo, que afecta desde la madrugada y se extenderá durante gran parte de la jornada en el Valle y otros sectores de la provincia, viene causando distintos inconvenientes, sobre todo en materia de tránsito.

La línea de transporte 28 de Julio comunicó este miércoles por la mañana que quedó suspendido el servicio hacia el Valle debido a las condiciones climáticas adversas, y que la medida regirá hasta nuevo aviso.

La ciudad de Trelew superó los 30 milímetros acumulados, causando abnegación en distintas zonas, pero por el momento nada causó daños ni accidentes remarcables.

Servicios de colectivos de larga distancia, tienen retrasos en distintas terminales, incluyendo los que llegan hacia la comarca, situación que se irá normalizando a medida que el agua merme en las distintas rutas.

SL