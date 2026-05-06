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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Habrá WiFi gratuito en la Plaza San Martín, Melipal, el Skatepark, La Cascada y otros puntos de Esquel

Se está poniendo en funcionamiento el servicio de WiFi libre y gratuito, informó la Municipalidad.
Por Redacción Red43

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En el marco de las políticas de modernización e inclusión digital, impulsadas por el intendente Matías Taccetta, se está poniendo en funcionamiento el servicio de WiFi libre y gratuito en la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Asimismo, la instalación continuará en otras ubicaciones de la ciudad como el Centro Cultural Esquel Melipal, Skatepark, Área Recreativa "La Cascada", Plaza del barrio Jorge Newbery, entre otras. 

 

El director municipal de Modernización, Gustavo Tenuto, destacó que esta iniciativa busca garantizar el acceso a la conectividad para vecinos, vecinas y visitantes, promoviendo el uso de herramientas digitales en ámbitos abiertos y de encuentro comunitario. “Quienes deseen utilizar el servicio podrán hacerlo de manera sencilla, registrándose previamente en la red habilitada”, explicó.

 

El sistema cuenta con capacidad para 200 usuarios simultáneos, quienes podrán acceder a una velocidad de hasta 10 megas por dispositivo durante sesiones de una hora. Esta prestación permite realizar múltiples actividades, desde la navegación y el acceso a plataformas educativas hasta el uso de redes sociales y servicios de mensajería.

 

Asimismo, Tenuto subrayó que la propuesta también está pensada para potenciar la experiencia turística, brindando a quienes visitan la ciudad la posibilidad de compartir contenidos en tiempo real, realizar transmisiones en vivo (streaming) y mantenerse conectados mientras disfrutan del entorno.

 

Con esta acción, el municipio continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica urbana, apostando a una ciudad más conectada, accesible e inclusiva para toda la comunidad. Tenuto expresó que se espera terminar la obra esta semana para la inmediata puesta en funcionamiento.

 

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