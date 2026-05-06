Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 06 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad CharcuteríaChubutGobernador CostaJosé de San Martín
06 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Seminario de charcutería técnica en Costa y San Martín

El sábado 9 de mayo se dictará una capacitación gratuita sobre elaboración de embutidos frescos y fermentados en Gobernador Costa y José de San Martín, destinada a productores y al público en general. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada estará a cargo del profesor Pablo Medina y se centrará en brindar herramientas de formación técnica para la producción de chacinados.

 

En este sentido, la capacitación resulta clave para profundizar en el manejo adecuado de las materias primas, ya que contar con conocimientos técnicos sobre la manipulación de alimentos es fundamental para asegurar la calidad de los procesos y cumplir con las normas de seguridad e higiene necesarias en toda elaboración artesanal.

 

 

 

En Gobernador Costa, la actividad se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas en el Colegio Agrotécnico N.° 719. Por la tarde, el seminario se trasladará a José de San Martín para llevar a cabo el encuentro de 14:00 a 17:00 horas en el Salón Comunitario. Se invita a toda la comunidad interesada a participar de esta jornada de aprendizaje e intercambio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Camioneros recibió dos hectáreas en la zona de Valle Chico
2
 QEPD: Luis Oscar Marquez
3
 Más espacios verdes para Esquel: comenzó la obra del Parque Lineal en el barrio Luque
4
 Acuerdo salarial para Salud
5
 Gente que no puede dormir y excremento por todas partes: la pesadilla de un pueblo por invasión de pavos reales
1
 Temporal en Chubut: el acceso a Punta Tombo se encuentra intransitable
2
 Presentaron el proyecto de la nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado
3
 Esquel: marcha en defensa de la educación pública
4
 Preocupación en el sector petrolero por un nuevo robo de cables de cobre
5
 Temporal en la costa: cierran los accesos a Península Valdés, El Doradillo y Punta Loma
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -