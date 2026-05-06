Seminario de charcutería técnica en Costa y San Martín

La jornada estará a cargo del profesor Pablo Medina y se centrará en brindar herramientas de formación técnica para la producción de chacinados.

En este sentido, la capacitación resulta clave para profundizar en el manejo adecuado de las materias primas, ya que contar con conocimientos técnicos sobre la manipulación de alimentos es fundamental para asegurar la calidad de los procesos y cumplir con las normas de seguridad e higiene necesarias en toda elaboración artesanal.

En Gobernador Costa, la actividad se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas en el Colegio Agrotécnico N.° 719. Por la tarde, el seminario se trasladará a José de San Martín para llevar a cabo el encuentro de 14:00 a 17:00 horas en el Salón Comunitario. Se invita a toda la comunidad interesada a participar de esta jornada de aprendizaje e intercambio.

EBW