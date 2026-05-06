Absuelven al gasista del caso Buenos Aires Chico

La Cámara Penal de la circunscripción decidió absolver por mayoría al gasista matriculado que había sido condenado en primera instancia por el incidente de intoxicación con monóxido de carbono en la escuela de Buenos Aires Chico. El profesional había recibido inicialmente una pena por lesiones leves culposas tras el hecho que afectó a un numeroso grupo de estudiantes y docentes en agosto de 2025. Sin embargo, tras la impugnación de la defensa, el tribunal revisor dio vuelta la sentencia previa.

Los jueces que conformaron el voto mayoritario sostuvieron que los elementos de prueba no permitían confirmar la responsabilidad penal de manera contundente. Según el tribunal, no se realizaron pericias fundamentales para verificar que el accionar del técnico fuera la causa directa de la emanación de gas tóxico. En este sentido, la mayoría entendió que no se pudo eliminar la duda razonable en favor del imputado para sostener una condena.

Por el contrario, el voto en disidencia mantuvo la postura del juez de primera instancia, dándole validez a las convenciones probatorias acordadas entre las partes. Este magistrado señaló que la defensa había reconocido inicialmente que la intoxicación se produjo a raíz de la caldera instalada sin seguir las normativas vigentes.

"La relación causal entre la conducta atribuida al imputado y el resultado lesivo ha quedado jurídicamente establecida desde el punto de vista de la causalidad natural", sostiene el voto de la minoría. Además, este sector del tribunal remarcó que el gasista evitó los requisitos del ente regulador para habilitar la obra y asumió bajo su propio riesgo un control que resultó insuficiente para garantizar la seguridad del establecimiento educativo.

EBW