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Por Redacción Red43

Plan Calor: el municipio arrancó con la entrega de leña en las zonas más altas

El operativo comenzó en el barrio Ceferino y continuará por Cañadón de Bórquez y Estación. Piden a los vecinos estar atentos a los canales oficiales para los próximos recorridos.
Por Redacción Red43

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El operativo continuará en los próximos días en los sectores de Cañadón de Bórquez y Estación, priorizando en esta primera etapa las zonas más altas de la ciudad, donde las bajas temperaturas se hacen sentir con mayor intensidad.

 

Desde el municipio se informó que, una vez completado este primer tramo, se dará a conocer a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Esquel cómo seguirá el cronograma de distribución del proveedor de leña en el resto de los barrios alcanzados por el programa.

 

Durante el inicio de las entregas, el secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Pablo Larregui, acompañó el operativo en barrio Ceferino y destacó el trabajo articulado entre la gestión del intendente Matías Taccetta y el gobierno provincial para fortalecer la infraestructura de servicios básicos en la ciudad.

 

Taccetta remarcó que "el avance de obras de gas como en los 43 lotes del barrio Ceferino y próximamente la finalización en Valle Chico, permitieron nuevas conexiones de gas domiciliario y generó una disminución en la cantidad de familias asistidas por el Plan Calor, lo que refleja una gran diferencia y salto en la calidad de vida de nuestros vecinos".

 

En ese sentido, el intendente indicó que también se realizarán conexiones en el barrio Cañadón de Bórquez y que estas políticas permiten focalizar de manera más eficiente la asistencia en aquellos hogares que aún necesitan acompañamiento, al tiempo que se continúa avanzando en obras para ampliar el acceso a servicios esenciales.

 

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