La mirada de Álvaro Folkenand sobre la Inteligencia Artificial en el diseño

Álvaro Folkenand, responsable de Folkgráfica, compartió su perspectiva sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector del diseño gráfico. El profesional sostuvo que estas herramientas facilitan la comunicación con los clientes y optimizan los tiempos de trabajo.

El uso de inteligencia artificial permite que el cliente se acerque con una idea más acabada de lo que busca, lo que representa una mejora respecto a los métodos anteriores. Sobre esto, Folkenand señaló: "Yo estoy a favor, a mí me gusta todo lo que es la inteligencia artificial, Canvas también, sirve como para acercarse al cliente, sirve como para acercarme a mí a lo que él necesita. Entonces por ahí vienen con un flyer, con un diseño o algo armado en inteligencia artificial y está buenísimo. Acorta mucho los tiempos y a mí me llega una idea más clara de lo que el cliente necesita".

Además, agregó cómo ha cambiado la forma de recibir las ideas: "Por ahí antes hacía un boceto a mano alzada o te decían por audio lo que necesitaban, pero que todos tengamos acceso a la inteligencia artificial está bueno y resuelve un montón de cosas".

Al ser consultado sobre el temor de que la tecnología reemplace la labor de los diseñadores, Folkenand fue contundente: "¿Y es verdad que nos va a dejar sin trabajo? No creo, no creo, porque hay cosas que por ahí no se pueden hacer únicamente con inteligencia artificial y es necesario también darle la impronta personal a cada, personalizar cada trabajo, viste".

Respecto a identificar el origen de la creación, el diseñador expresó que a veces se nota y otras no tanto, pero considera que es una tecnología que "simplifica un montón de cosas".

En su rol como docente, Folkenand prioriza la base tradicional antes de la automatización para garantizar un aprendizaje completo. Al respecto concluyó: "Siempre nosotros hacemos la, la forma automatizada es lo último que explico, siempre explico la manera más artesanal de hacer las cosas para que después una vez ya teniendo ese conocimiento lo puedan aplicar y automatizar otro tipo de cosas que también sirven como para complementar".







M.G