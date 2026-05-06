Taccetta se reunió con el Consejo Municipal de Adultos Mayores para proyectar nuevas acciones

Este miércoles, el intendente Matías Taccetta recibió en el despacho de intendencia a representantes del Consejo Municipal de Adultos Mayores, en el marco de una reunión de trabajo orientada a fortalecer el vínculo y continuar impulsando políticas públicas destinadas al bienestar de las personas mayores de Esquel.

Durante el encuentro, que incluyó un desayuno de trabajo, participaron en representación del Consejo Carlos De Leonardis y Amalia Artiles, mientras que por parte del municipio estuvieron presentes además el secretario de Gobierno, Diego Austin, y la coordinadora de Adultos Mayores, Asucena Sambueza.

En la reunión se realizó un balance de la actual gestión del Consejo Municipal, se analizaron las distintas acciones desarrolladas en conjunto con el municipio y se planificaron proyectos a futuro para seguir ampliando propuestas destinadas a este sector de la comunidad.

Tras finalizar el encuentro, el intendente Matías Taccetta destacó el acompañamiento permanente del municipio hacia el Consejo Municipal de Adultos Mayores.

“Desde el inicio de nuestra gestión hemos trabajado de manera conjunta con el Consejo a través de nuestra dirección municipal de Adultos Mayores, acompañando sus propuestas, promoviendo actividades, viajes y distintas iniciativas que fortalecen la participación y el bienestar de nuestros adultos mayores. Creemos en una ciudad inclusiva, donde cada etapa de la vida tenga el respaldo y el reconocimiento que merece”, expresó Taccetta.

Por su parte, Amalia Artiles valoró positivamente la reunión mantenida con el intendente. “Fue buenísima la reunión. Nos invitó el intendente a un encuentro de desayuno y trabajo. El intendente nos escuchó, sacamos conclusiones muy positivas para el adulto mayor y también para el municipio”, indicó.

Asimismo, agregó: “Está planificado un cambio de comisión, pero el intendente sugirió que siguiéramos y lo vamos a analizar”.