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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: jornada de lluvias, frío y vientos fuertes para este miércoles

El pronóstico prevé precipitaciones durante toda la jornada y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h hacia la noche.
Por Redacción Red43

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De acuerdo con los datos meteorológicos para este miércoles 6 de mayo de 2026, se espera un día frío y pasado por agua en la región. Las precipitaciones se mantendrán a lo largo de toda la jornada, acompañadas de un marcado descenso de la temperatura y un incremento significativo de la velocidad del viento durante las últimas horas del día.

 

El día comenzará en la madrugada con lluvias continuas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%, registrándose una temperatura de 4 °C y vientos suaves del sudoeste de 7 a 12 km/h. Durante la mañana, las condiciones se mantendrán con lluvias aisladas y una probabilidad del 10% al 40%, momento en el cual se sentirá el mayor descenso térmico, llegando a una temperatura mínima de 2 °C.

 

Hacia la tarde, la temperatura registrará su pico máximo con 9 °C y el viento rotará hacia el oeste, manteniendo velocidades de 7 a 12 km/h con probabilidad de precipitaciones aisladas. Sin embargo, el cambio más importante en las condiciones se observará en horario nocturno, cuando se esperan lloviznas y un incremento notable en la intensidad del viento del sector sudoeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h.

 

Ante este panorama, se sugiere a los vecinos circular con precaución ante la acumulación de agua en las calles, abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día y asegurar los elementos exteriores ante la llegada de los fuertes vientos de la noche.

 

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