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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La Justicia brasileña confirmó la pena de seis años de prisión contra Juan Darthés

El Tribunal Regional Federal rechazó los últimos recursos de la defensa y confirmó la pena por abuso sexual contra Thelma Fardin. 
Por Redacción Red43

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El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Juan Darthés y dejó firme la condena a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin. Con esta decisión, la Justicia brasileña ratificó el fallo de segunda instancia y cerró una etapa importante en un proceso judicial que se extendió durante más de ocho años.

 

El actor deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto, que le permite salir durante el día para trabajar o estudiar y regresar a la prisión por la noche. Según precisaron desde el entorno legal de la actriz, el cumplimiento efectivo de la condena es inminente, aunque todavía no hay una fecha definida para su detención.

 

Tras conocerse la resolución, Fardin expresó su alivio y compartió un mensaje en redes sociales: “Ganamos otra vez”, escribió, junto a un video en el que repasó el largo recorrido judicial. También agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y destacó el respaldo de su entorno cercano y de quienes impulsaron la causa.

 

La causa se inició en diciembre de 2018, cuando Fardin denunció a Darthés por abuso sexual agravado ocurrido en Nicaragua en 2009, durante una gira de la tira juvenil "Patito Feo". Tras la denuncia, el actor se radicó en Brasil, país del que tiene nacionalidad, lo que le permitió evitar un proceso de extradición.

 

En mayo de 2023, la Justicia brasileña lo absolvió en primera instancia por falta de pruebas suficientes bajo la figura penal vigente al momento de los hechos. Sin embargo, en junio de 2024, un tribunal de segunda instancia revirtió esa decisión, validó el testimonio de la actriz y dictó la condena a seis años de prisión.

 

Posteriormente, la defensa presentó nuevos recursos ante instancias superiores, que finalmente fueron rechazados, consolidando la sentencia. Si bien aún resta una última presentación técnica por parte de los abogados del actor, fuentes vinculadas al caso consideran poco probable que prospere.

 

El fallo marca un hito en un caso que tuvo repercusión internacional y que fue acompañado por organizaciones y colectivos que impulsan la visibilización de la violencia sexual. 

 

 

 

R.G

 

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