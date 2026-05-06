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06 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut acordó un aumento salarial para la Policía

El acuerdo prevé subas escalonadas al básico entre mayo y julio. La medida alcanzará a activos y retirados, mientras que las negociaciones seguirán abiertas para nuevas mejoras.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut alcanzó este martes por la tarde un acuerdo salarial con el Consejo de Bienestar Policial (Co.Bi.Pol.), en el marco de las instancias de diálogo destinadas a avanzar en la recomposición de los ingresos del personal policial.

 

La audiencia se llevó a cabo en la Jefatura de Policía y contó con la participación de los ministros de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, comisarios generales Andrés García y Mauricio Zabala respectivamente; y representantes del Co.Bi.Pol., entre ellos el subcomisario Jorge Luis Fernández, el comisario Juan García y el oficial inspector Roberto Carlos Vidal.

 

 

 

Como resultado del acuerdo, se dispuso la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124, en tres tramos: $8.000 en mayo, $8.000 en junio y $10.000 en julio de 2026.

 

La medida tendrá impacto directo en el cálculo porcentual de los haberes del personal retirado, de acuerdo con la jerarquía correspondiente.

 

Asimismo, las partes acordaron mantener abierta la instancia de negociación y retomar las reuniones durante el mes de julio, con el objetivo de continuar avanzando en la mejora salarial del sector.

 

 

 

 

R.G

 

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