Reprogramación en los Juegos Comunales

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes emitió un comunicado oficial informando cambios en el cronograma de los Juegos Comunales 2026. Según indicaron desde el área deportiva, la jornada de futsal de la categoría sub 14, que debía desarrollarse originalmente este miércoles 6 de mayo, fue reprogramada por cuestiones organizativas.

La nueva fecha de competencia para los jóvenes nacidos en los años 2012 y 2013 ha sido fijada para el próximo miércoles 13 de mayo. El escenario de los encuentros seguirá siendo el Polideportivo Municipal Evita. Respecto a la organización horaria de los partidos, las autoridades locales señalaron que los nuevos horarios se darán a conocer este jueves. Desde la organización pidieron disculpas a los participantes por las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión de la comunidad deportiva.

EBW