Crucero con hantavirus: operativos en Ushuaia para capturar y analizar a roedores

Investigan si una pareja holandesa contrajo hantavirus en Ushuaia antes de embarcar en el crucero donde se produjeron 3 muertes por hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) analiza el origen del brote. De acuerdo a la información que manejan las autoridades sanitarias, la pareja habría participado de una excursión de observación de aves en cercanías de Ushuaia, incluyendo una visita a un vertedero donde podrían haber estado expuestos a roedores, principal vía de transmisión del hantavirus. La pareja también estuvo en Neuquén y pasó por Chubut.

La OMS respaldó esa línea investigativa al señalar que, por los tiempos de incubación del virus, el contagio no pudo haberse producido a bordo del crucero HV Hondius ni durante las escalas posteriores. El barco había zarpado desde Ushuaia el 1 de abril rumbo a una expedición internacional y el primer pasajero comenzó con síntomas apenas cinco días después. La OMS dispuso tomar pruebas a roedores de Tierra del Fuego para saber si contienen el virus.

El primer caso confirmado fue un pasajero neerlandés de 70 años, quien presentó fiebre, dolores y complicaciones respiratorias antes de fallecer el 11 de abril. Posteriormente, estudios realizados en distintos países confirmaron la presencia de la denominada “cepa de los Andes”, una variante de hantavirus detectada principalmente en Argentina y Chile.

Desde la OMS aclararon que el riesgo de transmisión masiva es bajo y remarcaron que no se trata de una situación comparable con la pandemia de Covid-19. No obstante, recordaron que la enfermedad puede provocar cuadros respiratorios severos y requiere atención médica inmediata en los casos graves.

El caso genera especial preocupación en Tierra del Fuego debido a que, según antecedentes oficiales, la provincia no había registrado brotes de hantavirus de estas características. La situación abrió interrogantes sobre los controles sanitarios, el monitoreo ambiental y la prevención en sectores donde podría existir presencia de roedores.

La aparición de Ushuaia en la investigación internacional sobre hantavirus vuelve a poner el foco en la necesidad de fortalecer la prevención sanitaria y el control ambiental. En una provincia que, apuesta al turismo internacional como motor económico, la respuesta institucional frente a este tipo de alertas será clave para evitar incertidumbre y llevar tranquilidad a la población.