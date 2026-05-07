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Por Redacción Red43

“Comí una empanadita”, la insólita explicación de un camionero en un control de alcoholemia

Le dio 0,65 de alcohol en sangre cuando fue detenido por los inspectores. No tuvo menor idea para justificar su infracción. Enseguida, se volvió viral. 
Por Redacción Red43

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Un camionero de 49 años fue infraccionado durante un operativo de Seguridad Vial en la Ruta Provincial 2 luego de arrojar resultado positivo en un test de alcoholemia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la explicación que intentó dar ante los agentes para justificar la situación.

 

El hecho ocurrió a la altura de Etcheverry, en el marco de los controles preventivos impulsados por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Según informaron fuentes oficiales, el conductor —oriundo de Ezeiza— registró 0,65 gramos de alcohol en sangre al momento de realizarse el control.

 

Cuando fue notificado de la infracción, intentó minimizar la situación con una frase que rápidamente se volvió viral: “Comí una empanadita”, habría dicho ante el personal de Seguridad Vial.

 

Pese a la insólita justificación, los agentes avanzaron con el procedimiento correspondiente y retuvieron la licencia de conducir del camionero, además de labrar el acta de infracción conforme a la normativa vigente. El operativo quedó registrado mediante las body cams utilizadas por el personal durante los controles diarios en rutas bonaerenses.

 

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol, especialmente en el caso de choferes de cargas pesadas, y recordaron que este tipo de conductas representa un riesgo para todos los usuarios de la vía pública.

 

“No hay excusas al volante”, señalaron desde la cartera provincial al insistir sobre la importancia de los controles preventivos para reducir accidentes de tránsito.

 

 

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