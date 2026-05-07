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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Mujeres emprendedoras se capacitan

El Gobierno provincial llevó adelante una jornada del programa Raíz Emprendedora en Cerro Centinela con más de 50 participantes. La iniciativa se trasladará este domingo a la Sociedad Rural de Trelew. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut realizó una nueva edición del programa Raíz Emprendedora en la comuna rural de Cerro Centinela. La jornada contó con la participación de más de 50 mujeres de la localidad y parajes vecinos, quienes se reunieron en el Centro Cultural Francisco Ñancuan para acceder a herramientas de formación y desarrollo productivo.

 

La iniciativa es coordinada por la Secretaría General de Gobierno y busca promover la autonomía económica mediante capacitaciones en educación financiera, marketing digital y gestión de financiamiento. Durante la apertura, autoridades provinciales y locales coincidieron en la importancia de mantener una presencia constante en el territorio para acompañar el esfuerzo de las trabajadoras chubutenses.

 

 

 

La secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil, junto a la jefa comunal Beatriz Roa, destacaron que el programa no solo acerca conocimientos técnicos, sino que también construye comunidad y genera redes de acompañamiento genuinas. Se remarcó que la decisión política es impulsar programas con fuerte presencia territorial, poniendo en valor que detrás de cada proyecto hay historias de compromiso y ganas de salir adelante.

 

La agenda de trabajo continuará este domingo 10 de mayo en la ciudad de Trelew. En esta oportunidad, Raíz Emprendedora participará de la feria Patitas Felices, que se desarrollará de 16 a 20 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural, sita en Edison 175. Allí, las emprendedoras que integran la comunidad del programa podrán ofrecer sus productos al público en un evento abierto a toda la familia que también promueve el cuidado animal.

 

De esta manera, la provincia reafirma su estrategia de acompañar el crecimiento de los proyectos locales con una mirada federal y cercana a las necesidades de cada región. Se invita a la comunidad a participar de la propuesta dominical para conocer y respaldar la producción de las emprendedoras de la zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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