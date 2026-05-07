Aumento escalonado del transporte

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Diego Austin, se refirió al despacho favorable emitido por la Comisión de Transporte para actualizar el valor del boleto de colectivo en la ciudad. El funcionario destacó que, ante la inflación y la pérdida de recursos nacionales, el municipio debió realizar un esfuerzo presupuestario histórico para sostener el servicio.

"Tuvimos que, nosotros como municipalidad, hacer un gran esfuerzo e incrementar un subsidio en un 276%, cosa que no es un dato menor", afirmó Austin. Explicó que el Ejecutivo local ahora se hace cargo de aproximadamente el 20% del costo del servicio para intentar amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios, dado que el subsidio no tenía actualizaciones y había quedado muy relegado frente a la inflación.

Respecto al esquema tarifario propuesto, el funcionario confirmó que se contempla un aumento escalonado. El boleto pasaría de los 1.200 pesos actuales a 1.600 pesos en una primera instancia. Luego, a los 30 días, se incrementaría a 1.800 pesos. Según la información brindada, este acuerdo también habilitaría una revisión de los costos en un plazo de 90 días.

En relación a la suspensión de recorridos nocturnos que afectaban a estudiantes, Austin señaló que buscarán normalizar la situación mediante el diálogo con la empresa. "Lo que había hecho la empresa eran unos recorridos nocturnos por los institutos, los había suspendido porque lo que ellos nos explicaban es que son los circuitos que mayor erogación les generaba por el pago de horas extras", comentó, agregando que esperan resolverlo en el transcurso de la semana.

Austin también cuestionó duramente la política nacional respecto al Fondo Compensador. "Venimos con una pérdida de subsidios nacionales que nos ha impactado muy fuertemente. El impuesto al combustible sigue existiendo, es un impuesto elevadísimo. Si la política del gobierno es eliminar los subsidios, está bien, pero que eliminen los impuestos que los alimentan, porque si no estamos siempre sacando agua de la misma laguna", sentenció.

Finalmente, el Secretario recordó que el proyecto será tratado en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del próximo lunes 11 de mayo, ya que el despacho cuenta con las firmas necesarias. Una vez aprobado y promulgado, se iniciará el proceso de carga en el sistema SUBE para que impacte en las validadoras de las unidades.

EBW